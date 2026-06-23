В шести округах Белгородской области объявили опасность атаки дронов 23 июня вечером

В 21:51 23 июня в Белгородском округе объявили опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 21:51 23 июня в Белгородском округе объявили опасность атаки БпЛА. В 21:56 аналогичный режим объявили в Вейделевском районе, в 22:05 – в Алексеевском, Волоконовском, Ровеньском и Красногвардейском округах. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

По данным Минобороны РФ, с 14:00 до 20:00 23 июня перехвачен и уничтожен 31 украинский БпЛА самолетного типа над территориями восьми регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, боец «Орлана» серьезно ранен в Белгородской области при ударе дрона ВСУ.