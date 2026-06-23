В Валуйском округе Белгородской области повторно объявили опасность атаки дронов 23 июня

В 18:19 23 июня в Валуйском округе объявили опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 18:19 23 июня в Валуйском округе объявили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

Ранее сегодня этот же режим над муниципалитетом действовал с 13:49 до 15:01.

По данным Минобороны РФ, с 14:00 до 20:00 23 июня перехвачен и уничтожен 31 украинский БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Тульской, Воронежской областей, Краснодарского, Ставропольского краев, республики Крым, Абхазия и над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, боец «Орлана» серьезно ранен в Белгородской области при ударе дрона ВСУ.