Александр Шуваев и Сергей Цивилев обсудили дополнительные меры безопасности энергообъектов Белгородской области Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Сегодня, 23 июня, временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев встретился с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Основной темой разговора стало обеспечение устойчивого энергоснабжения региона в непростой оперативной обстановке.

Во время встречи стороны детально обсудили текущее положение дел и проработали дополнительные меры для усиления работы, которая сейчас проводится. Объектам критической инфраструктуры будет обеспечена дополнительная защита от обстрелов и атак БПЛА противника.

Александр Шуваев также доложил министру о подготовке энергокомплекса региона к предстоящему осенне-зимнему периоду и отопительному сезону. Отметим, в Белгородской области с начала спецоперации создали беспрецедентный резерв источников генерации. На сегодняшний день насчитывается 5,4 тысячи единиц суммарной мощностью 308,4 МВт.

- Наша задача – держать свет и тепло в любых условиях. В особом фокусе внимания – наши крупные города: Белгород, Старый Оскол, Губкин и, конечно, населенные пункты приграничья. Главная задача – чтобы даже при нештатных ситуациях люди не страдали от холода и отсутствия света, - подчеркнул врио главы региона.

Еще одной важной темой совещания стало обеспечение дополнительных мер по защите объектов топливно-энергетического комплекса. Александр Шуваев подчеркнул, что ситуацию держит на личном контроле.

- Поддержку федерального центра чувствуем. Благодарю коллег из Министерства энергетики России за внимание к Белгородской области. Рассчитываем на их помощь в решении ключевых задач для наших жителей. Ситуация непростая, держу ее на личном контроле, - обозначил Александр Шуваев.