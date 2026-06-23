Александр Шуваев и Александр Горов обсудили создание атомклассов в школах Белгородской области Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев провел рабочую встречу с заместителем генерального директора Госкорпорации «Росатом» Александром Горовым. Главной темой совещания стал вопрос о заключении нового трехстороннего соглашения о сотрудничестве между региональным правительством, ГК «Росатом» и АНО «Россия – страна возможностей».

Напомним, в Белгородской области с 2019 года совместно с «Росатомом» реализуется проект «Эффективный регион». За эти годы в органах власти, госучреждениях и муниципалитетах успешно внедрили свыше 13 тысяч проектов, а также создали отраслевые центры компетенций по бережливым технологиям

Врио главы региона Александр Шуваев подчеркнул, что главным результатом проекта стало повышение скорости и качества предоставления услуг и мер поддержки жителям Белгородской области. Очередным шагом сотрудничества региона и госкорпорации станет новое трехстороннее партнерство. Независимым экспертом выступит Мастерская управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Такое сотрудничество позволит дальше тиражировать лучшие практики на другие регионы страны.

Кроме того, в Белгородская область с нового учебного года присоединится к проекту «Школа Росатома». На безе школ региона в рамках масштабной образовательной инициативы откроют современные атомклассы с новыми лабораториями по физике и информатике. В специализированных классах школьники будут углубленно изучать естественнонаучные предметы, а также заниматься исследовательской и проектной работой.

- Искренне рад, что у нас есть такие надежные партнеры. Вместе мы движемся к одной цели – сделать Белгородскую область еще лучше, - отметил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.