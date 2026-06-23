Дожди и +28 градусов ожидаются в Белгородской области 24 июня

По прогнозам белгородских синоптиков, 24 июня в нашем регионе ожидается переменная облачность. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам белгородских синоптиков, 24 июня в нашем регионе ожидается переменная облачность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Ночью существенных осадков не предвидится, днем в отдельных округах пройдут небольшие дожди. Ветер ночью слабый, днем северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от +10 до +15 градусов, днем потеплеет до +23+28 градусов. В Белгороде ночью будет +13+15 градусов, днем воздух прогреется до +26+28 градусов.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефонам 112, 101 или 8 (4722) 39-99-99.