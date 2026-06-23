В трех округах Белгородчины повторно объявили опасность атаки дронов 23 июня

В 14:23 23 июня в Шебекинском округе объявили опасность атаки БпЛА. А в 14:55 аналогичный режим объявили в Старооскольском и Губкинском округах. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 14:23 23 июня в Шебекинском округе объявили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области. А в 14:55 аналогичный режим объявили в Старооскольском и Губкинском округах.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

Тем временем, в 15:01 в Валуйском округе объявили отбой опасности атаки дронов.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 22 на 23 июня перехвачены и уничтожены 143 украинских БпЛА самолетного типа над территориями девяти регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при атаке ВСУ на белгородский Шебекино.