Белгородский мотоциклист погиб после столкновения с «Лексусом»

По предварительным данным, 22 июня на 17 километре автодороги «Белгород - Шебекино - Волоконовка» Шебекинского округа случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Примерно в 19:15 на перекрестке неравнозначных дорог мотоцикл «Z8 MAX», за рулем которого находился 34-летний водитель, не уступил дорогу и столкнулся с «Лексусом» под управлением 32-летнего автомобилиста. В результате мотоциклист погиб на месте аварии.

- Автоинспекторы устанавливаются все обстоятельства происшествия, - добавили в полиции.