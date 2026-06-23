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НовостиОбщество23 июня 2026 11:21

11 белгородцев без прав сели за руль

63 автомобилиста заплатят штраф за чрезмерную тонировку стекол
Алексей СЕРГУНИН
44 пешехода перешли дорогу в неустановленных местах, а им не предоставили преимущество 43 автолюбителя.

44 пешехода перешли дорогу в неустановленных местах, а им не предоставили преимущество 43 автолюбителя.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

22 июня сотрудники ГАИ зафиксировали 435 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

От управления отстранены 13 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей и 11 автомобилистов, не имеющих прав. 11 автолюбителей нарушили правила перевозки детей. 60 водителей ехали на неисправном транспорте. 53 автомобилиста заплатят штраф за чрезмерную тонировку стекол.

44 пешехода перешли дорогу в неустановленных местах, а им не предоставили преимущество 43 автолюбителя.