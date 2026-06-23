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НовостиПроисшествия23 июня 2026 10:35

Условный срок получил белгородец за контрабанду сильнодействующего вещества

Осужденного оштрафовали на 50 тысяч рублей
Алексей СЕРГУНИН
Фигуранту назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в 50 тысяч рублей.

Фигуранту назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в 50 тысяч рублей.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд установил, что житель Белгородской области причастен к незаконному перемещению через таможенную границу ЕАЭС 30 капсул сильнодействующего вещества для последующей продажи. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону. Злоумышленника задержали с поличным в почтовом отделении Алексеевки при получении посылки.

Решением суда он признан виновным по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ». Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в 50 тысяч рублей.