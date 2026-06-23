Условный срок получил белгородец за контрабанду сильнодействующего вещества

Фигуранту назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в 50 тысяч рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд установил, что житель Белгородской области причастен к незаконному перемещению через таможенную границу ЕАЭС 30 капсул сильнодействующего вещества для последующей продажи. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону. Злоумышленника задержали с поличным в почтовом отделении Алексеевки при получении посылки.

Решением суда он признан виновным по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ». Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в 50 тысяч рублей.