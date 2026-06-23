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НовостиПроисшествия23 июня 2026 10:29

Ракетную опасность объявляли в Белгороде и двух округах 23 июня днем

Режим продержался 12 минут
Алексей СЕРГУНИН
В 12:35 23 июня в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявляли ракетную опасность.

В 12:35 23 июня в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявляли ракетную опасность.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 12:35 23 июня в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявляли ракетную опасность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Жителей призывали спуститься в подвальное помещение или подземное пространство. Но уже в 12:47 режим отменили.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 22 на 23 июня перехвачены и уничтожены 143 украинских БпЛА самолетного типа над территориями девяти регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при атаке ВСУ на белгородский Шебекино.