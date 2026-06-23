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НовостиПроисшествия23 июня 2026 9:29

В шести округах Белгородской области объявили опасность атаки дронов 23 июня

В Борисовском округе уже повторно объявляли режим
Алексей СЕРГУНИН
В 12:17 23 июня в Старооскольском и Губкинском округах объявили опасность атаки БпЛА.

В 12:17 23 июня в Старооскольском и Губкинском округах объявили опасность атаки БпЛА.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 12:17 23 июня в Старооскольском и Губкинском округах объявили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

Ранее сегодня в 9:27 режим атаки дронов объявили в Борисовском, Краснояружском, Ракитянском и Грайворонском округах. А в 11:34 в Борисовском округе повторно объявили опасность атаки беспилотников.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 22 на 23 июня перехвачены и уничтожены 143 украинских БпЛА самолетного типа над территориями девяти регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при атаке ВСУ на белгородский Шебекино.