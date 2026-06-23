В Белгородской области преподаватель набрал свыше 20 взяток

Преподаватель обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). В уголовном деле – более 20 эпизодов. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области выявили, что трое бывших студентов одного из вузов Старого Оскола незаконно передавали должностному лицу учебного заведения деньги в качестве вознаграждения за беспрепятственную сдачу зачетов и экзаменов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Белгородской области. Суммы взяток варьировались от 20 до 35 тысяч рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки») посредникам назначены штрафы от 120 до 350 тысяч рублей. Тем временем, преподаватель обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). В уголовном деле – более 20 эпизодов.