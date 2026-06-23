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НовостиПроисшествия23 июня 2026 8:49

В Белгороде на 58 месяцев в колонию отправили столичного пособника аферистов

Осужденный забрал у потерпевшей свыше 30 миллионов рублей
Алексей СЕРГУНИН
При передаче очередной суммы свыше шести миллионов рублей фигурант был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

При передаче очередной суммы свыше шести миллионов рублей фигурант был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд установил, что с августа по сентябрь 2025 года 56-летний житель Московской области в составе группы лиц по предварительному сговору (материалы уголовного дела в отношении неустановленных лиц выделены в отдельное производство) исполнял роль курьера. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

После того как злоумышленники убедили потерпевшую перевести деньги на безопасный счёт, фигурант прибыл в Белгород, где в ходе неоднократных встреч получил от женщины более 30 миллионов рублей. Прокуратура Белгорода поддержала государственное обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Мужчине назначено 58 месяцев колонии общего режима.