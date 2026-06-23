В Белгороде на 58 месяцев в колонию отправили столичного пособника аферистов

При передаче очередной суммы свыше шести миллионов рублей фигурант был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд установил, что с августа по сентябрь 2025 года 56-летний житель Московской области в составе группы лиц по предварительному сговору (материалы уголовного дела в отношении неустановленных лиц выделены в отдельное производство) исполнял роль курьера. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

После того как злоумышленники убедили потерпевшую перевести деньги на безопасный счёт, фигурант прибыл в Белгород, где в ходе неоднократных встреч получил от женщины более 30 миллионов рублей. Прокуратура Белгорода поддержала государственное обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Мужчине назначено 58 месяцев колонии общего режима.