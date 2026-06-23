В Белгородском и еще двух округах отменили опасность атаки дронов 23 июня утром

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП
В 8:25 23 июня в Белгородском, Шебекинском и Яковлевском округах отменили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.
А уже в 9:27 режим атаки дронов объявили в Борисовском, Краснояружском, Ракитянском и Грайворонском округах.
По данным Минобороны РФ, в ночь с 22 на 23 июня перехвачены и уничтожены 143 украинских БпЛА самолетного типа над территориями девяти регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями Азовского и Черного морей.
Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при атаке ВСУ на белгородский Шебекино.