В Белгородском и еще двух округах отменили опасность атаки дронов 23 июня утром

В 8:25 23 июня в Белгородском, Шебекинском и Яковлевском округах отменили опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 8:25 23 июня в Белгородском, Шебекинском и Яковлевском округах отменили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

А уже в 9:27 режим атаки дронов объявили в Борисовском, Краснояружском, Ракитянском и Грайворонском округах.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 22 на 23 июня перехвачены и уничтожены 143 украинских БпЛА самолетного типа над территориями девяти регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при атаке ВСУ на белгородский Шебекино.