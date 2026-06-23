Ракетную опасность объявили в Белгородской области 23 июня утром

В 9:44 23 июня в Белгородской области объявляли ракетную опасность. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 9:44 23 июня в Белгородской области объявляли ракетную опасность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Жителей призывали спуститься в подвальное помещение или подземное пространство.

Но уже через 11 минут - в 9:55 - режим отменили.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 22 на 23 июня перехвачены и уничтожены 143 украинских БпЛА самолетного типа над территориями девяти регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при атаке ВСУ на белгородский Шебекино.