Ракетную опасность объявили в Белгородской области 23 июня утром

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП
В 9:44 23 июня в Белгородской области объявляли ракетную опасность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Жителей призывали спуститься в подвальное помещение или подземное пространство.
Но уже через 11 минут - в 9:55 - режим отменили.
По данным Минобороны РФ, в ночь с 22 на 23 июня перехвачены и уничтожены 143 украинских БпЛА самолетного типа над территориями девяти регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями Азовского и Черного морей.
Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, мужчина ранен при атаке ВСУ на белгородский Шебекино.