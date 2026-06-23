Две летние смены в санатории «Бригантина Белогорья» в Крыму не состоятся

По словам министра образования Белгородской области Андрея Милехина, власти региона организуют летний отдых школьников в другом регионе. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Из-за ограничений по приему и размещению детей в организациях отдыха и оздоровления, которые ввели на территории республики Крым местные власти, две летние смены в санатории «Бригантина Белогорья» не состоятся. А это значит, что около 16,5 тысяч юных белгородцев на какое-то время оказались в подвешенном состоянии.

Но по словам министра образования Белгородской области Андрея Милехина, власти региона организуют летний отдых школьников в другом регионе.

- Мы ориентируемся на те регионы, с которыми у нас сложился позитивный опыт на протяжении прошлых лет. И первый из них - это Краснодарский край, - уточнил чиновник.