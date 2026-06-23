Враг 58 раз атаковал Белгородскую область

В Грайворонском и Шебекинском округах ранены пять человек. Трое пострадавших продолжают стационарное лечение в больницах. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

22 июня ВСУ 58 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Под удары попали девять округов - Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Шебекинский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский и Грайворонский округа.

Противник пять раз обстреливал регион с применением авиации и артиллерии, шесть раз сбрасывал взрывные устройств с БпЛА. ПВО ликвидировала 98 беспилотников.

В Краснояружском округе погиб мирный житель. В Грайворонском и Шебекинском округах ранены пять человек. Трое пострадавших продолжают стационарное лечение в больницах.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 22 на 23 июня перехвачены и уничтожены 143 украинских БпЛА самолетного типа над территориями девяти регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями Азовского и Черного морей.