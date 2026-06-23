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НовостиПроисшествия23 июня 2026 5:16

В двух округах Белгородской области объявили опасность атаки дронов 23 июня ночью

Режим сохраняется свыше шести часов
Алексей СЕРГУНИН
В 1:52 23 июня в Яковлевском округе объявили опасность атаки БпЛА. А в 2:02 аналогичный режим ввели в Белгородском округе.

В 1:52 23 июня в Яковлевском округе объявили опасность атаки БпЛА. А в 2:02 аналогичный режим ввели в Белгородском округе.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 1:52 23 июня в Яковлевском округе объявили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области. А в 2:02 аналогичный режим ввели в Белгородском округе.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 22 на 23 июня перехвачены и уничтожены 143 украинских БпЛА самолетного типа над территориями девяти регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, боец «Орлана» серьезно ранен в Белгородской области при ударе дрона ВСУ.