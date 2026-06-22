В Белгородской области засеяли 1,226 миллиона гектара

Готовность парка сельскохозяйственной техники превышает 80 процентов. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области завершена посевная компания, которая из-за погоды сдвинулась минимум на десять дней. Об этом в соцсетях сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Из 1,4 миллиона гектара пашни в этом году засеяли 1,226 миллиона. Готовность парка сельскохозяйственной техники превышает 80 процентов.

- Работаем над повышением этого показателя, - добавил чиновник.

Александр Шуваев напомнил, что аграрии в приграничье работают под постоянными обстрелами. Все они обеспечены необходимыми средствами защиты - касками, бронежилетами и аптечками, техника также оборудована антидроновыми сетками и средствами защиты.

- Выходить в поля в таких условиях - настоящий подвиг, - подытожил глава региона.