Как минимум один дрон ВСУ ликвидировали над Белгородской областью 22 июня

Обломки дрона. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим 22 июня предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 7:00 до 20:00 перехвачен и уничтожен 141 украинский БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Смоленской, Тульской, Орловской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, боец «Орлана» серьезно ранен в Белгородской области при ударе дрона ВСУ.