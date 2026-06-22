В 331-й белгородской школе пройдут выпускные

Фото из соцсетей Александра Шуваева.

По итогам учебного года аттестат зрелости получит 5 781 школьник из Белгородской области. Об этом в соцсетях сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

По словам чиновника, торжества пройдут в 331 школе (где-то в традиционном очном формате, где-то индивидуально). Это будет зависеть от оперативной обстановки.

- Сделаем все возможное, чтобы выпускной прошел достойно, - пообещал Шуваев.

Впрочем, глава региона добавил, что главный приоритет – безопасность детей. От этого власти и будут отталкиваться при принятии решений.