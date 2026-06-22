Ракетную опасность объявили в Белгородской области 22 июня вечером

В 19:30 22 июня в Белгородской области объявили ракетную опасность. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 19:30 22 июня в Белгородской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

- Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство, - советует оперштаб Белгородской области.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 21 на 22 июня перехвачен и уничтожен 301 украинский БпЛА самолетного типа над территориями 14 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, боец «Орлана» серьезно ранен в Белгородской области при ударе дрона ВСУ.