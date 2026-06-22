Белгородец случайно застрелил товарища по охоте

Фото пресс-службы региональной прокуратуры.

По данным следствия, в апреле текущего года 37-летний житель Новооскольского района с двумя своими знакомыми прибыл на участок местности в районе села Богородское, где решил пристрелять принадлежащий ему карабин «Лось 145» с установленным на нем тепловизионным прицелом. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

Мужчины договорились, что потерпевший пойдет направиться за холм, расположенный с правой стороны от мишени, где будет ждать производства выстрела для дальнейшей корректировки огня.

Обвиняемый выстрелил в сторону установленной на пригорке мишени, и пуля попала в потерпевшего, который находился на линии огня. В результате мужчине был причинен тяжкий вред здоровью, от полученных телесных повреждений он скончался в больнице.

Прокуратурой муниципалитета утвердила обвинительное заключение по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Уголовное дело направлено в суд.