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НовостиОбщество22 июня 2026 16:12

В Белгороде украинские переселенцы почтили память советских солдат

В нашем регионе вспоминают 85-ю годовщину начала Великой отечественной войны
Алексей СЕРГУНИН
Фото центра поддержки украинцев города Белгорода.

Фото центра поддержки украинцев города Белгорода.

22 июня в Белгороде украинские переселенцы приняли участие в акциях, приуроченных к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

На Соборной площади Белгорода прошла акция «Волна памяти». Участники возложили цветы и зажжённые лампады к Вечному огню. Ровно в 12:15 по московскому времени собравшиеся вместе со всей страной присоединились ко всероссийской акции «Минута молчания». Именно в это время 22 июня 1941 года прозвучало обращение к гражданам Советского Союза о начале нападения нацистов.

Продолжением дня стало посещение Белгородского государственного историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление». Литературно-музыкальная композиция «Тот самый длинный день в году…» сопровождалась показом документальных кадров и видеоматериалов о первых днях войны.