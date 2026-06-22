В Белгороде украинские переселенцы почтили память советских солдат

Фото центра поддержки украинцев города Белгорода.

22 июня в Белгороде украинские переселенцы приняли участие в акциях, приуроченных к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

На Соборной площади Белгорода прошла акция «Волна памяти». Участники возложили цветы и зажжённые лампады к Вечному огню. Ровно в 12:15 по московскому времени собравшиеся вместе со всей страной присоединились ко всероссийской акции «Минута молчания». Именно в это время 22 июня 1941 года прозвучало обращение к гражданам Советского Союза о начале нападения нацистов.

Продолжением дня стало посещение Белгородского государственного историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление». Литературно-музыкальная композиция «Тот самый длинный день в году…» сопровождалась показом документальных кадров и видеоматериалов о первых днях войны.