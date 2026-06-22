Дожди с грозами ожидаются в Белгородской области 23 июня

По прогнозам белгородских синоптиков, 23 июня в нашем регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам белгородских синоптиков, 23 июня в нашем регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области. В отдельных округах пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов, днем станет куда теплее – от +24 до +29 градусов.

В Белгороде ночью ожидается +16+18 градусов, днем воздух прогреется до +26+28 градусов.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефонам 112, 101 или 8 (4722) 39-99-99.