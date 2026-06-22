Над Валуйским округом Белгородчины объявляли ракетную опасность 22 июня

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП
Ракетная опасность была объявлена в Валуйском округе 22 июня в 16:45. Об этом сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.
Но уже через пять минут – в 16:50 – режим отменили.
Ранее сегодня ракетную опасность объявляли над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами – с 12:27 до 12:33.
По данным Минобороны РФ, в ночь с 21 на 22 июня перехвачен и уничтожен 301 украинский БпЛА самолетного типа над территориями 14 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями Азовского и Черного морей.
Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, боец «Орлана» серьезно ранен в Белгородской области при ударе дрона ВСУ.