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НовостиПроисшествия22 июня 2026 14:26

Над Валуйским округом Белгородчины объявляли ракетную опасность 22 июня

Режим продержался пять минут
Алексей СЕРГУНИН
Ракетная опасность была объявлена в Валуйском округе 22 июня в 16:45.

Ракетная опасность была объявлена в Валуйском округе 22 июня в 16:45.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Ракетная опасность была объявлена в Валуйском округе 22 июня в 16:45. Об этом сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Но уже через пять минут – в 16:50 – режим отменили.

Ранее сегодня ракетную опасность объявляли над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами – с 12:27 до 12:33.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 21 на 22 июня перехвачен и уничтожен 301 украинский БпЛА самолетного типа над территориями 14 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, боец «Орлана» серьезно ранен в Белгородской области при ударе дрона ВСУ.