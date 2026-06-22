Врио губернатора Белгородской области принял участие в церемонии захоронения останков бойцов Красной Армии

Фото из соцсетей Александра Шуваева.

22 июня, в День памяти и скорби, у мемориала «В честь героев Курской битвы» в Яковлевском районе перезахоронили останки 27 бойцов Красной Армии, которые были обнаружены в ходе проведения поисковых мероприятий. Об этом сообщает в своих соцсетях врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Почтить память солдат пришли Александр Шуваев, сотрудники следственного управления СК РФ по Белгородской области, представители правоохранительных ведомств, органов власти, поисковики, школьники и местные жители.

Земле предали останки 27 воинов, погибших при освобождении Старооскольского, Прохоровского, Яковлевского и Ивнянского районов. Также установлено имя одного красноармейца – младшего сержанта Александра Никитина.

В знак глубокой благодарности за подвиг советских солдат участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородские росгвардейцы поучаствовали в Дне памяти и скорби.