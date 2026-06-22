В Белгородской области водитель на «Джили» спровоцировал аварию и попал в больницу

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, 21 июня на проспекте Губкина в городе Старый Оскол случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Примерно в 1:45 «Джили», за рулем которого находился 37-летний автомобилист, врезался в стоящий «Киа» под управлением 24-летней девушки, после чего ударился в мачту уличного освещения. В результате аварии водитель «Джили» получил телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в ДТП под Белгородом пострадала пожилая женщина.