Белгородские росгвардейцы поучаствовали в Дне памяти и скорби

Фото пресс-службы регионального управления Росгвардии.

22 июня, в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Белгородской области приняли участие в траурных мероприятиях, посвященных этой скорбной дате.

На рассвете сотрудники районных филиалов вневедомственной охраны Росгвардии в рамках всероссийской мемориальной акции «Свеча памяти» возложили цветы к мемориалам и зажгли поминальные свечи.

В Белгороде руководящий состав ведомства почтил минутой молчания память погибших и возложил цветы к мемориальному комплексу «Скорбящая мать» на Соборной площади.

- Мы обязаны помнить о подвиге наших предков и делать все, чтобы наши дети знали правду о войне, - отметил врио начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Андрей Иванченко.