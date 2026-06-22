Два человека пострадали в столкновении трех легковушек в Белгороде

По предварительным данным, 21 июня на улице Дзгоева в Белгороде случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Примерно в 13:25 «Тойота Камри», за рулем которой находился 58-летний водитель, врезалась в «Тойоту Висту» под управлением 47-летнего водителя. А та в свою очередь впечаталась в «Рено Логан» под управлением 50-летнего водителя. В результате ДТП водитель «Рено» и 50-летняя пассажирка «Тойоты Висты» получили телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в ДТП под Белгородом пострадала пожилая женщина.