Белгородские прокуроры защищают права участника СВО

Старооскольской прокуратура по итогам проверки выяснила, что военнослужащему отказали в назначении меры социальной поддержки в связи с полученным ранением из-за отсутствия регистрации на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства собрали доказательства о фактическом проживании участника СВО на территории Старооскольского округа на момент заключения контракта о прохождении военной службы. Прокурор обратился в суд с заявлением для установления юридического факта в интересах военнослужащего. Его рассмотрение находится на контроле городской прокуратуры.