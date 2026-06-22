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НовостиОбщество22 июня 2026 11:54

Белгородские прокуроры защищают права участника СВО

Военному отказывают в назначении меры соцподдержки из-за отсутствия регистрации
Алексей СЕРГУНИН

Старооскольской прокуратура по итогам проверки выяснила, что военнослужащему отказали в назначении меры социальной поддержки в связи с полученным ранением из-за отсутствия регистрации на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства собрали доказательства о фактическом проживании участника СВО на территории Старооскольского округа на момент заключения контракта о прохождении военной службы. Прокурор обратился в суд с заявлением для установления юридического факта в интересах военнослужащего. Его рассмотрение находится на контроле городской прокуратуры.