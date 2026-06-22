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НовостиПроисшествия22 июня 2026 11:46

Вновь 66 поврежденных ВСУ жилых объектов восстановили в Белгородской области

В региональном центре в порядок привели 55 объектов
Алексей СЕРГУНИН
В Белгороде за третью семидневку лета восстановлено 55 объектов, в Шебекинском округе - пять, закрыли контур – на одном, в Белгородском округе – три, Грайворонском округе - два, в Валуйском округе – один.

В Белгороде за третью семидневку лета восстановлено 55 объектов, в Шебекинском округе - пять, закрыли контур – на одном, в Белгородском округе – три, Грайворонском округе - два, в Валуйском округе – один.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

С 15 по 21 июня в Белгородской области восстановили 66 жилых объектов, пострадавших после атак ВСУ. Список адресов опубликовал оперштаб региона.

В Белгороде за третью семидневку лета восстановлено 55 объектов, в Шебекинском округе - пять, закрыли контур – на одном, в Белгородском округе – три, Грайворонском округе - два, в Валуйском округе – один.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгороде за неделю восстановили 57 поврежденных при атаках ВСУ жилых объектов. С 11 по 17 мая на Белгородчине восстановили 87 объектов, а с 8 по 14 июня – 66.