Белгородец почти год ездил с поддельными правами

В марте текущего года автолюбитель предъявил фальшивый документ сотруднику ГИБДД. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным следствия, лишенный прав 39-летний житель Вейделевского района в мае 2025 года купил через интернет фальшивое водительское удостоверение. Об это сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

В марте текущего года автолюбитель предъявил документ сотруднику ГИБДД. Прокуратура муниципалитета утвердила обвинительный акт по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение и хранение в целях использования заведомо поддельного удостоверения). Уголовное дело направлено в суд.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, ростовчанина с поддельными правами задержали белгородские ГАИшники.