Над Белгородом и двумя округами объявляли ракетную опасность 22 июня днем

Ракетная опасность была объявлена в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах 22 июня в 12:28. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Ракетная опасность была объявлена в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах 22 июня в 12:28. Об этом сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Но уже через шесть минут – в 12:34 – режим отменили.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 21 на 22 июня перехвачен и уничтожен 301 украинский БпЛА самолетного типа над территориями 14 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, боец «Орлана» серьезно ранен в Белгородской области при ударе дрона ВСУ.