Осужденный за вымогательство белгородец не сумел добиться смягчения приговора

Белгородский областной суд оставил без изменений приговор первой инстанции в отношении 38-летнего жителя региона, причастного к незаконному лишению свободы и вымогательству. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Суд установил, что в апреле 2025 года под предлогом совместного отдыха двое подельников убедили потерпевшего прибыть в дом в село Кустовое Яковлевского округа. Незаконно удерживая и используя в качестве оружия бейсбольную биту, фигуранты потребовали у мужчины свыше 2,2 миллиона рублей. Фигурант был признан виновным по п. «б» ч. 3 ст. 163, пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ. Ему назначили восемь лет исправительной колонии строгого режима. В отношении второго фигуранта уголовное дело приостановлено: он отправился в зону СВО.

Напомним, что противоправную деятельность фигуранта и его соучастника пресекли сотрудники УФСБ России по Белгородской области.