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НовостиПроисшествия22 июня 2026 8:49

В Белгородской области дважды объявляли ракетную опасность 22 июня

Между сиренами прошло всего 15 минут
Алексей СЕРГУНИН
Ракетная опасность была объявлена в Белгородской области 22 июня в 11:27.

Ракетная опасность была объявлена в Белгородской области 22 июня в 11:27.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Ракетная опасность была объявлена в Белгородской области 22 июня в 11:27. Об этом сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области. А еще через 15 минут – в 11:42 – сирены завыли вновь.

- Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство, - рекомендуют спасатели.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 21 на 22 июня перехвачен и уничтожен 301 украинский БпЛА самолетного типа над территориями 14 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, боец «Орлана» серьезно ранен в Белгородской области при ударе дрона ВСУ.