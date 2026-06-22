Белгородец пытался уйти от ответственности за пьяную езду при помощи взятки

Уголовное дело ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу) с обвинительным заключением прокуратуры направлено в суд. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным следствия, в прошлом месяце 53-летнего жителя Корочанского района остановили сотрудники ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

Автоинспекторы провели медицинское освидетельствование, которое выявило пьяное состояние водителя. Автомобилист предложил полицейскому 50 тысяч рублей в качестве взятки, дабы избежать административной ответственности. От получения незаконного вознаграждения страж порядка отказался и сообщил о случившемся в дежурную часть.

Уголовное дело ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу) с обвинительным заключением прокуратуры направлено в суд.