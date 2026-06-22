За избиение сожительницы будут судить белгородца

По данным следствия, 51-летний житель Чернянского района в марте этого года в селе Русская Халань не менее трех раз ударил по лицу сожительницу. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным следствия, 51-летний житель Чернянского района в марте этого года в селе Русская Халань не менее трех раз ударил по лицу сожительницу. Затем, сдавливая рукой ее шею, пригрозил убийством. Спустя несколько дней злоумышленник ударил потерпевшую рукой по голове. Причем, на тот момент мужчина имел неснятую и непогашенную судимость.

Прокуратура Чернянского района утвердила обвинительный акт по ч. 2 ст. 116.1 и ч. 1 ст. 119 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородца осудили на семь лет за смертельное избиение приятеля.