Беседка горела в Белгородской области

Пожарные пять раз тушили возгорания сухой травы и мусора на общей площади 923 «квадрата». Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

За неделю с 15 по 21 июня на территории Белгородской области произошел 21 пожар, семь из них - в жилье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Накануне в селе Нижний Ольшанец Белгородского округа огонь полностью охватил беседку. Предварительно, к пожару привел недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. С пламенем борлолись 12 огнеборцев с помощью двух единиц техники.

Пожарные пять раз тушили возгорания сухой травы и мусора на общей площади 923 «квадрата».

- К счастью, никто не пострадал, - уточнили спасатели.