Над Валуйским округом Белгородской области объявляли опасность атаки дронов 22 июня утром

В 8:55 22 июня в Валуйском округе объявили опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 8:55 22 июня в Валуйском округе объявили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области. Жителей призывали оставаться дома, не подходить к окнам или перебраться в укрытие.

Но уже в 9:24 режим отменили.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 21 на 22 июня перехвачен и уничтожен 301 украинский БпЛА самолетного типа над территориями 14 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, боец «Орлана» серьезно ранен в Белгородской области при ударе дрона ВСУ.