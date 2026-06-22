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НовостиПроисшествия22 июня 2026 6:35

55 атак на Белгородчину совершили ВСУ

Враг восемь раз применял авиацию и артиллерию
Алексей СЕРГУНИН
Ударам врага подверглись десять округов - Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский и Шебекинский.

Ударам врага подверглись десять округов - Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский и Шебекинский.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

21 июня ВСУ 55 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Ударам подверглись десять округов - Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский и Шебекинский.

Враг восемь раз применял авиацию и артиллерию, четыре раза сбрасывал взрывные устройства с БпЛА. ПВО сбила 77 дронов.

В Краснояружском округе пострадал один мирный житель. После оказания помощи отправился на амбулаторное лечение.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 21 на 22 июня перехвачен и уничтожен 301 украинский БпЛА самолетного типа над территориями 14 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, боец «Орлана» серьезно ранен в Белгородской области при ударе дрона ВСУ.