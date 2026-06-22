55 атак на Белгородчину совершили ВСУ

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП
21 июня ВСУ 55 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
Ударам подверглись десять округов - Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский и Шебекинский.
Враг восемь раз применял авиацию и артиллерию, четыре раза сбрасывал взрывные устройства с БпЛА. ПВО сбила 77 дронов.
В Краснояружском округе пострадал один мирный житель. После оказания помощи отправился на амбулаторное лечение.
По данным Минобороны РФ, в ночь с 21 на 22 июня перехвачен и уничтожен 301 украинский БпЛА самолетного типа над территориями 14 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями Азовского и Черного морей.
Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, боец «Орлана» серьезно ранен в Белгородской области при ударе дрона ВСУ.