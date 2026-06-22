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НовостиПроисшествия22 июня 2026 5:51

В четырех округах Белгородской области отменили опасность атаки дронов 22 июня утром

В большинстве муниципалитетов режим сохранялся от семи до девяти часов
Алексей СЕРГУНИН
В 6:52 22 июня в Борисовском, Вейделевском, Ровеньском, Алексеевском округах отменили опасность атаки БпЛА.

В 6:52 22 июня в Борисовском, Вейделевском, Ровеньском, Алексеевском округах отменили опасность атаки БпЛА.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 6:52 22 июня в Борисовском, Вейделевском, Ровеньском, Алексеевском округах отменили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Напомним, что режим атаки беспилотников в Борисовском округе объявили в 21:52 21 июня, в 23:34 – в Вейделевском округе, в 23:42 – в Ровеньском и Алексеевском округах.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 21 на 22 июня перехвачен и уничтожен 301 украинский БпЛА самолетного типа над территориями 14 регионов, включая Белгородскую область, и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, боец «Орлана» серьезно ранен в Белгородской области при ударе дрона ВСУ.