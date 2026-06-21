В Белгороде приступили к капитальному ремонту пяти школ Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде капитально отремонтируют пять школ. Один из объектов сдадут до конца текущего года, на остальных четырех работы завершат в 2027 году. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Так, на восстановление школы №13 по федеральной программе выделили 216 миллионов рублей. В здании заменят инженерные сети, проведут внутреннюю отделку и обустроят обновленные классы. До конца года работы будет полностью завершены.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» ведутся ремонтные работы в школах №18 и № 46, гимназии № 12 имени Ф. С. Хихлушки, а также в лицее № 10 (обновляется здание начальной школы). На работы в общей сложности направят 1 миллиард 152 миллиона рублей. Объекты будут сданы в 2027-м.

- Одна из наших ключевых задач – забота о детях. Стремимся создать им комфортные условия для всестороннего развития и образования. Обращаю внимание исполнителей: важно выполнить все качественно и с соблюдением сроков, чтобы наши дети учились в современных, безопасных и комфортных условиях, - отметил Александр Шуваев.