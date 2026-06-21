В ДТП под Белгородом пострадала пожилая женщина

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Белгородской области

В субботу, 20 июня, в Губкинском округе Белгородской области при столкновении двух иномарок пострадала пожилая женщина. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, около десяти часов утра на 90 километре федеральной трассы «М-2 «Крым» - Прохоровка - Губкин - Р-298» 71-летний водитель за рулем «Хенде Гетц», не предоставил преимущества в движении и врезался в «Хенде Солярис», которым управляла 27-летняя автомобилистка.

В результате столкновения легковушек травмы получила 71-летняя пассажирка автомобиля «Хенде Гетц».