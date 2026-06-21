Два подроста пострадали в ДТП в Белгородской области Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 20 июня, в Белгородской области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали подростки. Подробности сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что в половине четвертого дня в Чернянке 50-летний водитель на «Фольксвагене Тигуан» сбил на дороге 14-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде. В результате аварии несовершеннолетняя получила травмы.

Еще одно ДТП произошло в селе Казацкое Яковлевского округа около половины третьего дня. По предварительной информации, 40-летний водитель за рулем «УАЗ Патриот» не разъехался на проезжей части с мотоциклом «JNL мото 300», которым управлял 14-летний подросток. Известно также, что мотоциклист ехал во встречном направлении. При столкновении парень получил травмы.