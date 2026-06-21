В приграничье Белгородской области мужчина ранен при атаке FPV-дрона ВСУ

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.
ВСУ нанесли удары еще по шести населенным пунктам Белгородской области 21 июня. В результате очередной атаки пострадал мирный житель. Подробности рассказали в Оперативном штабе региона.
Украинский FPV-дрон ударил по частному дому в поселке Красная Яруга. Мужчина получил акубаротравму. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, от предложенной госпитализации он отказался. В доме повреждена кровля.
В результате атак еще нескольких дронов в населенном пункте повреждены объект инфраструктуры, окна и фасад многоквартирного дома. В поселке Степное Краснояружского округа из-за детонации беспилотника разбиты окна, посечены кровля частного дома и автомобиль.
В городе Шебекино при атаке БПЛА загорелся частный дом. Пожар оперативно потушили сотрудники МЧС. После детонации второго дрона поврежден объект инфраструктуры. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от ударов двух FPV-дронов загорелся частный дом. Возгорание ликвидировали.
В селе Русская Березовка Ракитянского округа после удара FPV-дрона поврежден легковой автомобиль.
В селе Головчино Грайворонского округа вследствие детонации FPV-дрона повреждены стекла в помещении предприятия.
Информация о последствиях уточняется.