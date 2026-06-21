В Белгородской области отремонтируют мост через ручей в Борисовском округе Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В Борисовском округе Белгородской области подрядная организация начала ремонт мостового перехода на участке дороги Борисовка – Хотмыжск – Никитское – Русская Березовка. Протяженность объекта, который соединяет несколько населенных пунктов, составляет 6,9 метра.

Мост давно нуждался в комплексном обновлении. На объекте строители заменят изношенное мостовое полотно и восстановят гидроизоляцию пролетного строения. Помимо этого подрядчики отремонтируют и укрепят регуляционные сооружения и организуют систему водоотвода, что поможет справиться с паводками.

Для безопасности водителей и пешеходов на самом мосту через ручей и на подходах к нему специалисты установят новые современные ограждения.