В Белгородской области больше 500 семей получили региональный маткапитал с начала года

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С начала года в Белгородской области 508 семей получили региональный материнский капитал. Общая сумма выплат превысила 69 миллионов рублей. Размер регионального материнского (семейного) капитала на сегодняшний день составляет 150 000 рублей.

Отметим, когда ребенку исполнится один год, семья может направить средства на улучшение жилищных условий – покупку, строительство или ремонт, приобретение стройматериалов или погашение основного долга и уплату процентов по жилищным кредитам, покупку электрооборудования или приборов учета.

Выплату могут получить женщины, зарегистрированные в Белгородской области не меньше одного года при рождении третьего и последующих детей. В некоторых случаях поддержка назначается отцу ребенка. Также стоит отметить, что при назначении выплат не учитывается доход семьи. Региональный маткапитал выплачивается один раз.