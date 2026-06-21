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НовостиПолитика21 июня 2026 8:36

ВСУ 80 раз атаковали Белгородскую область за сутки

Противник ударил по 13 муниципалитетам региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА
ВСУ 80 раз атаковали Белгородскую область за сутки

ВСУ 80 раз атаковали Белгородскую область за сутки

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали в 13 муниципальных образованиях Белгородской области. Регион был атакован 80 раз. Шесть мирных жителей были ранены, трое из них госпитализированы в больницы региона. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник совершил восемь обстрелов с применением артиллерии и РСЗО. Также четыре раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 127 беспилотников, - уточнил врио главы региона.