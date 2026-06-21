ВСУ 80 раз атаковали Белгородскую область за сутки Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали в 13 муниципальных образованиях Белгородской области. Регион был атакован 80 раз. Шесть мирных жителей были ранены, трое из них госпитализированы в больницы региона. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник совершил восемь обстрелов с применением артиллерии и РСЗО. Также четыре раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 127 беспилотников, - уточнил врио главы региона.