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НовостиОбщество21 июня 2026 7:35

В Белгородской области на три дня ограничат продажу алкоголя

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции вводят на время проведения выпускных
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области на три дня ограничат продажу алкоголя

В Белгородской области на три дня ограничат продажу алкоголя

Фото: "КП" Архив.

На три дня в июне введут запрет на розничную продажу алкогольной продукции по территории всей Белгородской области. Ограничения связаны с проведением «Выпускного – 2026» в школах региона.

Напомним, алкоголь, в том числе пиво и пивные напитки, в магазинах области нельзя будет купить 26, 27 и 28 июня. Такие меры принимают для обеспечения общественного порядка и безопасности детей и выпускников на время проведения праздничных мероприятий.

Также стоит отметить, что ограничения по продаже спиртного не распространяются на предприятия общественного питания.