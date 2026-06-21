В Белгородской области на три дня ограничат продажу алкоголя Фото: "КП" Архив.

На три дня в июне введут запрет на розничную продажу алкогольной продукции по территории всей Белгородской области. Ограничения связаны с проведением «Выпускного – 2026» в школах региона.

Напомним, алкоголь, в том числе пиво и пивные напитки, в магазинах области нельзя будет купить 26, 27 и 28 июня. Такие меры принимают для обеспечения общественного порядка и безопасности детей и выпускников на время проведения праздничных мероприятий.

Также стоит отметить, что ограничения по продаже спиртного не распространяются на предприятия общественного питания.